المدرعة التركية "التنين يالتشين" تدخل الخدمة في الجيش الأوزبكي

دخلت ناقلة الجند المدرعة التركية "التنين يالتشين" (Ejder Yalçın) الخدمة في القوات المسلحة الأوزبكية.

وأقيمت مراسم رسمية في ضواحي عاصمة أوزبكستان طشقند، بمناسبة تسليم هذه المدرعات للقطعات العسكرية، حسب بيان وزارة الدفاع الأوزبكية السبت.

وحضر المراسم من الجانب الأوزبكي، وزير الدفاع بهادر قربانوف، ونائبه أيبك إسماعيلوف، ومدير عام لجنة الصناعات الدفاعية قهرمان أرماتوف، وغيرهم من المعنيين.

وأكد المسؤولون الأوزبك في كلماتهم على أن المدرعة "التنين يالتشين"، متعددة الأغراض وذات القدرة على الحركة السريعة، ستسهم في زيادة قوة الجيش الأوزبكي.

كما أشاد عسكريون استخدموا المدرعات الناقلة للجنود، بهذه المركبات العسكرية التي تنتجها تركيا.

وكان البلدان أبرما مذكرة تفاهم بشأن تزويد أوزبكستان بهذه المدرعات والقيام بالانتاج المشترك فيها، خلال زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، إلى تركيا عام في تشرين الأول/اكتوبر 2017.