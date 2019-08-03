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تركيا تضبط طناً من المتفجرات لـ"داعش" في "الباب" السورية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.08.2019 16:18
آخر تحديث في 03.08.2019 16:34
تركيا تضبط طناً من المتفجرات لـداعش في الباب السورية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، ضبط طن من المتفجرات بعملية مشتركة لقوات الدرك والاستخبارات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مركز مدينة "الباب" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن استخبارات الدرك نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، عملية مشتركة إثر تلقيها بلاغًا بوجود ورشة لتصنيع قنابل يديرها "داعش" في مركز المدينة.

وقالت إن العملية جرت بمشاركة القوات الأمنية المحلية، تحت إشراف خبراء المواد المتفجرة في الدرك التركي.

ووفقًا للبيان، فإن العملية أسفرت عن القبض على إرهابيي "داعش" الذين كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في سوريا وتركيا، وبحوزتهم متفجرات.

وخلال أعمال التفتيش في الورشة، ضبطت القوات المشاركة في العملية، أجهزة هواتف ولاسلكي، وطنّا من المتفجرات.

كما عثرت على كمية كبيرة من المعدات التي تستخدم في صناعة القنابل، فضلًا عن سترات ناسفة.

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