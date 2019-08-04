الرئيس أردوغان يفتتح الطريق السريع بين إسطنبول وإزمير

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رسميا طريقا سريعا بطول 426 كم يربط بين ولايتي إسطنبول وإزمير.

مراسم افتتاح الطريق أقيمت بولاية بورصة شمال غربي البلاد بعد الانتهاء من الجزء الأخير منه البالغ 192 كم ليضاف إلى الجزء الذي تم الانتهاء منه سابقا ودخل الخدمة بمسافة 234 كم.

ويختصر المشروع المسافة بين ولايتي إسطنبول وإزمير من 515 كم إلى 426 كم، ويقلص المدة الزمنية للرحلة بين الولايتين من 8.5 ساعات إلى 3.5 ساعات.

ويشكل جسر أورهان غازي، الذي افتتح عام 2016 الجزء الأهم من المشروع إذ يختصر نحو 78 كم من المسافة بين إسطنبول وإزمير.

وبلغت تكلفة المشروع نحو 7 مليارات دولار، وعمل فيه 8 آلاف و500 شخص خلال مرحلة البناء.

ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 6 آلاف و100 وظيفة خلال مرحلة التشغيل.