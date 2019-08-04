مهاتير محمد ينصح الشباب الماليزي بالعمل في تركيا

نصح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد شباب بلاده، بالتوجه إلى تركيا والعمل واكتساب الخبرات فيها، للمساهمة في نمو ماليزيا.

جاء ذلك في كلمة الأحد، خلال افتتاح احتفالات "اليوم الوطني"، باقليم ملاكا، قبيل عيد الاستقلال، حيث التقى طلابا جامعيين في ساحة المدينة.

ولفت مهاتير إلى أن نمط الحياة والقيم الغربية يؤديان إلى انحلال المجتمع مع مرور الوقت.

وأضاف: "هناك بيننا من يقلد نمط الحياة هذه، إذا قمنا بتقليد قيم الغرب، فسنصبح مستعمرة مجددا".

ودعا رئيس الوزراء الماليزي الشباب إلى الاعتزاز بقيم الشرق.

وتطرق مهاتير إلى زيارته الأخيرة لتركيا الشهر المنصرم، وأعرب عن تقديره لاجتهاد الأتراك.

وقال في هذا الصدد: "التنمية في تركيا أفضل من ماليزيا والفضل في ذلك يعود للإنسان التركي".

وشدد على أن التجربة التركية في التنمية، نموذج جيد بالنسبة إلى ماليزيا.

وأردف: "على الجيل الشاب أن يذهب إلى تركيا، ويتعلم اللغة التركية، ويعود بعد أن يعمل هناك 10 أعوام، وبهذا أعتقد أنه سيتم التحول في ماليزيا".

وتمنى مهاتير من الشباب أن ينظروا إلى كل مشكلة في البلاد، كمسؤولياتهم الخاصة.

وتابع: "ينبغي غرس الوطنية والانتماء في نفوس الجيل الشاب، لأن شخصيتهم ستعكس شخصية الأمة في المستقبل".