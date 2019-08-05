وزير الصناعة التركي ومسؤولون يتفحصون النسخة الأولى من نموذج السيارة محلية الصنع

شهدت مدينة إسطنبول، الاثنين، استعراض النسخة الأولى من النموذج الأولي المصغر للسيارة محلية الصنع، من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، ومجلس إدارة "مجموعة مبادرة السيارات التركية"، تمهيداً لعرضها للعموم نهاية العام.

وعرضت النسخة الأولى خلال اجتماع مجلس إدارة "مجموعة مبادرة السيارات التركية" بإسطنبول بمشاركة وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك.

ونشر رئيس مجلس إدارة المجموعة، رفعت حصارجكلي أوغلو، تغريدة على حسابه بموقع تويتر أرفقها بصور للنسخة الأولى من النموذج الأولي للسيارة التي ظهرت مكللة بستار.

وقال: "عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة المجموعة بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا وأعضاء المجلس، وتفحصنا النسخة الأولى من النموذج الأولي (للسيارة المحلية)، الذي سيتم الكشف عنه نهاية العام".

وشهد الاجتماع تقديم معلومات حول السيارة الجديدة المحلية.

وفي سياق متصل، زار الوزير ورانك مركز البحث والتطوير التابع للمجموعة، واطلع على معلومات حول أنشطة المركز من مديره التنفيذي غورجان قره قاش.