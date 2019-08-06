وزير الصحة التركي: مليون أجنبي تلقوا العلاج في تركيا خلال عام ونصف

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن العدد الإجمالي للمرضى الأجانب الذين تلقوا العلاج في تركيا خلال العامين الحالي والماضي تجاوز المليون شخص تقريبًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة بعنوان "السياحة الطبية والرياضية"، بمشاركة وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، أقيمت على هامش مؤتمر السفراء الأتراك الـ11 المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وأوضح قوجه، إن العدد الإجمالي للمرضى الأجانب الذين تلقوا العلاج في تركيا خلال العام 2018 تجاوز النصف مليون شخص، وأن عدد الأجانب الذين قدموا إلى تركيا للعلاج خلال العام 2019 قد تجاوز هذا العدد.

وأشار قوجه أن هدف تركيا في مجال السياحة الطبية للعام 2023 هو تقديم خدمات لأكثر من 1.5 مليون أجنبي سنويا، وزيادة دخل البلاد من قطاع السياحة الطبية 5 أضعاف.

ولفت إلى أن تركيا تركز على ترويج قطاع السياحة الطبية لديها في بلدان روسيا وأوكرانيا وأذربيجان والبحرين والعراق وقطر وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وغيرها.