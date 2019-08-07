أمينة أردوغان: تركيا نموذج يحتذى به في المحافظة على تنوع المعتقدات

قالت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الأربعاء، إن تركيا تحاول الإبقاء على التنوع في المعتقدات المختلفة، في الوقت الذي تتعرض فيه دور العبادات للهجوم ومحاولة محو الاختلافات في العديد من دول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مأدبة غداء أقيمت على شرف السفيرات وزوجات السفراء على هامش مؤتمر السفراء الأتراك الـ11 المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت عقيلة الرئيس التركي، أن تركيا أثبتت إيمانها بأن الاختلافات هي من أعظم الثروات، ولن نسمح بتزييف تلك الحقيقة عن بلدنا.

وأعربت عن فخرها بوصول النساء إلى مناصب سياسية عليا في تركيا، في مختلف أجهزة الدولة، متمنية لهن دوام التقدم والنجاح.