إلغاء التأشيرة بين تركيا وروسيا يدخل حيز التنفيذ

بدأ الأربعاء سريان الاتفاق بين تركيا وروسيا المتعلق بإلغاء تطبيق تأشيرة الدخول "فيزا" لحاملي جوازات سفر معينة.

وأشار بيان صادر عن الخارجية التركية، إلى بدء إعفاء الجانب الروسي الأتراك الحاملين جوازات السفر الخدمية والخاصة وسائقي شاحنات النقل الدولي، اعتبارا من الأربعاء، في إطار المباحثات بين البلدين.

وفي المقابل، بدأت تركيا بتطبيق إعفاء الروس حاملي جوازات السفر الخدمي وسائقي النقل الدولي، من تأشيرة الدخول إليها.

وأوضح البيان أن اتفاقية إعفاء التأشيرة التي تم توقيعها في 12 مايو/ أيار 2010، أعيد تفعيلها جزئيًا اعتبارًا من 7 أغسطس/ آب 2019

وقالت الخارجية: "نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاقية المذكورة بكل أحكامها".

وفي فبراير/ شباط ويوليو/ تموز الماضيين، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومين ينصان على إلغاء تطبيق تأشيرة الدخول "الفيزا" للمواطنين الأتراك من حاملي الجوازات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك، وحاملي جوازات السفر الخدمية والخاصة.