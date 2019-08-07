تركيا توقع على "اتفاقية سنغافورة" حول تسوية النزاعات التجارية

شهدت سنغافورة اليوم الأربعاء، توقيع معاهدة دولية تسمح للدول والمنظمات بتنفيذ الاتفاقات النابعة عن نزاعات تجارية.

وقد وقعت تركيا على الاتفاقية الأممية بحضور نائب وزير العدل التركي زكريا بيركان، بحسب بيان نشرته وزارة العدل التركية.

وأشارت الوزارة إلى مشاركة 46 دولة في توقيع الاتفاقية بسنغافورة، التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري بهدف ضمان إمكانية التنبؤ بالمعاملات التجارية عبر الحدود، وتحديث القانون التجاري.

ووقع بيركان باسم تركيا على الاتفاقية خلال المراسم التي حضرها أيضًا المدير العام للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة العدل قاسم تشيتشك، والمدير العام للشؤون القانونية هاكان أوزتتار.

وتسمح المعاهدة للدول الأطراف في نزاعات تجارية دولية بتنفيذ تسويات قائمة على الوساطة في محاكمها الخاصة، ولم تكن هذه الآلية متاحة سابقا في النزاعات العابرة للحدود.

إذ كان على أطراف المنازعات الاعتماد على إجراءات التقاضي والتحكيم المكلفة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية نيويورك الحالية.

وقد أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، بالمعاهدة ووصفها بأنها "اتفاقية تاريخية".