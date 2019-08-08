الرئيس الأوكراني يزور شركة "بيكار" التركية للطائرات المسيرة

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقر شركة "بيكار" التركية المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة.

وذكرت "بيكار" في بيان على "تويتر"، الخميس، أن زيلينسكي زار مقر الشركة، حيث اطلع على معلومات حول التعاون التكنولوجي التكميلي بين البلدين.

وعلى صعيد متصل، قال المدير التقني للشركة، سلجوق بيرقدار، في تغريدة له، إن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ورئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير رافقا زيلينسكي خلال الزيارة.

وأمس استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة أنقرة.

وعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة عقب لقاء ثنائي واخر على مستوى الوفود.