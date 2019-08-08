رئيس أوكرانيا: نريد العمل جنباً إلى جنب مع تركيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تريد أن تعمل جنباً إلى جنب مع تركيا، مؤكداً أنهم سيقدمون المساعدة للمستثمرين الأتراك وفرص تنافسية لهم في العديد من المجالات.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى ألاعمال التركي - الأوكراني الخميس، حيث أشار زيلينسكي إلى أنه خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس، حددوا هدف 10 مليارات دولار لحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف زيلينسكي أنهم يخططون لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، موضحاً "سيتم تشغيل 15 مطارًا، وتنظيم 5 موانئ لتصبح أكثر فاعلية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنهم يعتزمون إجراء تغيير في قطاع الصناعات الدفاعية، على سبيل المثال تطبيق أسلوب "البناء والتشغيل ونقل الملكية".

وقال: "نريد أن نعمل جنبا إلى جنب مع تركيا، نريد حقًا العمل مع شركائنا التجاريين، ليس فقط مع بعض أصدقائنا من عالم الأعمال التركي، سنساعد المستثمرين الفاعلين في العديد من المجالات، وسوف نقدم لهم مزايا تنافسية في العديد من المجالات".

وتابع زيلينسكي: "سنخلق الظروف التي تجعل أوكرانيا فعالة وجذابة للاستثمار، حيث ما يزال هناك تهريب، وفساد وبعض مشاكل ما بعد الاتحاد السوفيتي، لكننا لا نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك المشاكل".

من جانبها قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، إن أوكرانيا تقدم فرصا مهمة للمقاولين الأتراك، مؤكدة أن شركات البناء التركية نفذت مشاريع بقيمة 5.9 مليار دولار في أوكرانيا لغاية الآن.

وأكدت "حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوكرانيا يبلغ 4.1 مليار دولار، وهدفنا أن نصل إلى 10 مليارات دولار".