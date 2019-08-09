أطفال تركيا يحتلون المركز الثاني في أولمبياد الروبوت العالمي

فاز فريق الأطفال التركي بالمركز الثاني في مسابقة "أولمبياد الروبوت العالمي" المقامة بمدينة آرهوس في الدنمارك.

وأفاد بيان صادر عن مجموعة شركات "يونايتد غروب" التركية، الجمعة، أن فريق الأطفال من مركز العلوم والفن بمنطقة قاضي كوي في إسطنبول المشارك برعاية المجموعة، تمكن من احتلال المركز الثاني في المسابقة المقامة بمشاركة 158 فريقًا من 32 بلدًا في الدنمارك.

وأشار البيان إلى أن الفريق التركي "كادرو تيم"، مكون من الأطفال أدا بياندي (8 أعوام) وأدا أكتوغو (10) وروزغار أرتم (10) بقيادة المدربين إبراهيم أوزر وبكر تشلن.

ولفت البيان إلى أن النجاح الذي حصده الفريق التركي يعود للعمل المنضبط سواء خلال فترة الدراسة أو العطلة الصيفية.

بدوره، هنأ مركز العلوم والفن في قاضي كوي، كافة الطلاب وأوليائهم والمدرسين بالنجاح الذي حققه الأطفال، معربًا عن شكره للمؤسسات والشركات الراعية إزاء الدعم الذي قدموه للفريق.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة "يونايتد غروب"، إلهان ألتون، "لأننا نعلم أن القوة العالمية والقدرة على أن نكون أصحاب كلمة في الاقتصاد العالمي تمر عبر إنتاج التكنولوجيا بدل استهلاكها، نولي أهمية للإنتاج المحلي والوطني".

وهنأ ألتون فريق "كادرو تيم" التابع لمركز العلوم والفن بقاضي كوي حيال حصوله على المركز الثاني بين 158 فريقًا من 32 بلدًا.