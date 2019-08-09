في حدث غير مسبوق.. قطة تضع 10 هريرات في مدينة "وان"

وضعت القطة المدللة "نازلي" التي تعيش في مركز أبحاث جامعة "يوزونجو يل" في ولاية وان، 10 هريرات، لتصبح بذلك أول قطة تنجب هذا العدد الكبير من المواليد.

وبعد ولادة القطط الصغيرة قال البروفيسور"عبد الله كايا" المسؤول في المركز، في حديثه إلى وكالة أناضول، إن قطط "وان" في المتوسط تنجب أربعة مواليد فقط. وعبّر بقوله: "نحن سعداء للغاية بوجود 10 هريرات حديثات الولادة في مركزنا".

وأوضح أن هذه الولادة هي أكبر ولادة سُجلت في المركز على الإطلاق. وأضاف: "نظراً للعدد الكبير جداً من المواليد، فإن القطة الأم لا تستطيع إرضاعهم جميعاً. لذلك نحن نقدم أقصى ما يمكن للعناية بالأم والرضّع".

يذكر أن مركز البحوث الخاص بقطط "وان"، تم تأسيسه بغرض الحفاظ على سلالة نقية من هذه القطط، والمساعدة في زيادة عدد هذه الحيوانات الفريدة.

وتشتهر قطط "وان" بفروها الحريري الأبيض ومشيتها الشبيهة بمشية الأسود وألوان عيونها غير المتطابقة، وهي حيوانات ودودة ومحبة للماء وتتميز بقدرتها على السباحة. يقدم مركز البحوث العناية اللازمة لقطط "وان" ويتيح تبنيها للذين يثبتون كفاءتهم برعايتها والعناية بها.