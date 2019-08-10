رئيس الشؤون الدينية التركي يهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى

أبرق رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، برسالة تهنئة إلى مسلمي العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال أرباش في رسالته المصورة التي نشرها موقع رئاسة الشؤون الدينية: "أهنئ من أعماق قلبي كل حجاجنا ومواطنينا وجميع الأشقاء المسلمين حول العالم بقدوم عيد الأضحى".

وأعرب عن أمله أن يجلب عيد الأضحى المبارك الخير والبركة والسلام والسعادة لجميع أنحاء العالم.

وتابع: "الأعياد هي أيام مشاطرة وتضامن تعزز أواصر المحبة بيننا، وهي فرص مهمة لنتذكر بعضنا بعضا، ونجدد عهد الأخوة، ونعزز وحدتنا وتضامننا".

واختتم بالقول: "دعونا نسعى جاهدين لإيصال بهجة العيد لكل أفراد البشرية بغض النظر عن اللغة والعرق واللون والثقافة والبلد والجغرافيا في عالمنا المحاط بالحزن والدموع".