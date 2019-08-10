وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية في شمال قبرص برفقة قادة الجيش

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية في جمهورية شمال قبرص التركية، هي الأولى التي تجمعه مع قادة الجيش.

وأفاد مراسل الأناضول، أن أقار ورئيس الأركان العامة يشار غولار، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، تفقدوا تدريبات القوات الخاصة في جمهورية قبرص الشمالية التركية.

وفي موجز صحفي خلال زيارته قيادة أمن "مرعش"، قال أقار: "هدفنا الرئيسي هو ضمان وجود وأمن أشقائنا القبارصة الأتراك الذين يشكلون جزء لا يتجزأ منا".

وأضاف: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا لضمان أمنهم، ونحن مصممون على مواصلة ذلك".

وأكد أقار أن تركيا تدعم السلام وحسن الجوار في بحري إيجة والأبيض المتوسط.

وأشار إلى استمرار سفن التنقيب التركية أنشطتها في شرق المتوسط، مشددا على أن القوات البحرية تحمي تلك السفن.

وعن فرص تسوية الأزمة في قبرص، قال أقار: "عندما نتحدث عن السلام يفسرونه على أنه نابع من ضعف، وعندما نتحدث عن رفضنا للأمر الواقع يعتبرون ذلك تهديدا. لذا ندعو جيراننا إلى تغليب الحكمة والنظر بموضوعية".

وأعرب عن انتظار بلاده من اليونان وإدارة قبرص الرومية التصرف وفقًا للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.

واعتبر وزير الدفاع التركي بلاده "ضمانة مهمة لسلام واستقرار وازدهار المنطقة".

وقال إن "قبرص قضيتنا الوطنية، وليعلم الجميع ذلك. مصيرنا واحد مع إخواننا القبارصة، تمتعهم بالأمن والمساواة السياسية عنصران أساسيان، لا يمكننا إطلاقا أن نحيد عنهما".

وأضاف: "وفينا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، كوننا جهة ضامنة ونحن مصممون على مواصلة الوفاء بما يترتب علينا بعد اليوم. وجود القوات المسلحة التركية في الجزيرة أمر لا بد منه من أجل تحقيق ذلك".