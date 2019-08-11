وصول البحارة الأتراك المفرج عنهم في نيجيريا إلى إسطنبول

وصل البحارة الأتراك الذين كانوا مختطفين في نيجيريا منذ يوليو/تموز الماضي، صباح الأحد، إلى مطار إسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول، أن البحارة الـ10 وصلوا إسطنبول في تمام الساعة 08.40 (بالتوقيت المحلي) على متن الخطوط الجوية التركية.

واصطحبت الشرطة التركية البحارة إلى صالة كبار الشخصيات في المطار، حيث تم استقبالهم من قبل أسرهم.

والجمعة، أُفرج عن البحارة الأتراك الذين اختطفوا قبالة خليج غينيا النيجيري منتصف يوليو الماضي.

وأشار المراسل أن الحالة الصحية للبحارة المفرج عنهم "جيدة".

ومساء 13 يوليو الماضي، هاجم مسلحون سفينة تركية قبالة السواحل النيجيرية، واختطفوا 10 بحارة من أصل 18 كانوا موجودين على متنها.