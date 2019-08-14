وزارة الدفاع التركية تعلن بدء تحليق طائرات مسيرة شمالي سوريا لتأسيس "المنطقة الآمنة"

أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، حول المنطقة الآمنة المقرر إنشاؤها شمالي سوريا بالتنسيق مع واشنطن.

وقال البيان: "تتواصل الجهود الرامية لتفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في ولاية شانلي أورفة (جنوبي تركيا) في إطار المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "بدأت طائراتنا المسيرة تأدية مهامها في المنطقة".