الإحصاء التركية: معدل البطالة في تركيا بلغ 12.8% في مايو

أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم الخميس أن معدل البطالة في تركيا بلغ 12.8% في مايو.

وارتفع هذا الرقم بمقدار 3.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TurkStat).

وارتفع عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا أو أكثر بمقدار 1 مليون على أساس سنوي إلى 4.16 مليون في الشهر.

وارتفعت البطالة غير الزراعية بنسبة 3.4 نقطة مئوية لتصل إلى 15% خلال نفس الفترة.

فيما وصل معدل بطالة الشباب -الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا- إلى 23.3%، مرتفعًا بنسبة 5.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وقال تركستات إن معدل البطالة في الفئة العمرية 15-64 ارتفع أيضًا 3.2 نقطة مئوية إلى 13.1% في نفس الفترة.