تركيا تحقق فائضاً في الميزانية في يوليو الماضي

حققت تركيا فائضًا في الميزانية في يوليو/ تموز الماضي بلغ مقداره 9.9 مليار ليرة (1.78 مليار دولار)، وفق ما أعلنت وزارة المالية التركية، الخميس

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول معطيات الميزانية لشهر يوليو 2019.

وأشار البيان أن عوائد الميزانية خلال يوليو الماضي ارتفعت بنسبة 51.1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبلغت 93.4 مليار ليرة (16.74 مليار دولار)، في حين ازدادت نفقات الميزانية للفترة المذكورة بنسبة 37.6 في المئة وبلغت 83.5 مليار ليرة (14.96 مليار دولار)

وأضاف البيان أن عوائد الميزانية في فترة يناير/ كانون الثاني- يوليو/ تموز من العام الحالي ارتفعت بنسبة 19.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 496.4 مليار ليرة (88.96 مليار دولار)، كما ازدادت نفقات الميزانية للفترة نفسها بنسبة 22.7 في المئة وبلغت 565.1 مليار ليرة (101.27 مليار دولار).

وأوضح البيان أن فترة يناير/ كانون الثاني- يوليو/ تموز شهدت عجزًا في الميزانية بلغ 68.7 مليار ليرة (12.3 مليار دولار).