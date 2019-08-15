تشاوش أوغلو: هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن اتفاق المنطقة الآمنة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي - الأمريكي حول المنطقة الآمنة بسوريا، مؤكداً على ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من شرق الفرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونس، الخميس في العاصمة أنقرة.

ولفت تشاوش أوغلو بالقول "ترامب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا، ويجب إخراج تنظيم "ي ب ك" من المنطقة".

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد التنظيم الإرهابي بالسلاح.

وأشار تشاوش أوغلو: "أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا.. مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم ".

وحول برنامج تصنيع مقاتلات "إف- 35" قال تشاوش أوغلو: "استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات إف-35 أمر غير وارد".