لتنسيق أعمال إنشاء مركز العمليات المشتركة.. وفد أمريكي رفيع يتوجه إلى "شانلي أورفة"

يعتزم وفد عسكري أمريكي برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي، الانتقال إلى ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية، عقب زيارته لمقر رئاسة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركية، الخميس، حول استمرار إجراءات تفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في شانلي أورفة جنوبي البلاد، في إطار المنطقة الآمنة المخطط لها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: "الوفد العسكري الأمريكي برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا الفريق ستيفن تويتي، سينتقل اليوم إلى شانلي أورفة عقب زيارته لرئاسة الأركان، للتنسيق بشأن إنشاء مركز العمليات".

والاثنين، كشفت الوزارة، في بيان، عن وصول وفد أمريكي إلى شانلي أورفة، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.