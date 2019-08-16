تركيا تحقق حلم طفل سوري بتركيب يد صناعية

ساهمت السلطات التركية في تركيب يد اصطناعية للطفل السوري "محمد بيكو" (10 أعوام) الذي يقيم في ولاية شانلي أورفة.

وبفضل مبادرة لمؤسسة المساعدات الاجتماعية والتضامن التابع لقائمقامية "سوروتش" في شانلي أورفة، تحقق حلم الطفل محمد، وهو معدوم اليد اليسرى من الولادة.

قبل 4 أعوام، لجأ محمد مع أسرته من مدينة حلب السورية، إلى شانلي أورفة هربًا من الحرب وكان يحلم بيد اصطناعية تخفف معاناته وتسهل حياته اليومية.

وجرى تأمين اليد الاصطناعية لمحمد بواسطة مركز أنشئ بالتعاون بين هيئة الإغاثة التركية (İHH)، ومؤسسة بيت الزكاة الكويتية، وجمعية الأطباء الدوليين (AID).

وعبّر مدير مؤسسة المساعدات الاجتماعية والتضامن في سوروتش "محمد كوتش"، عن سعادته حيال حصول الطفل محمد على اليد الاصطناعية.

وقال كوتش إنهم علموا بوضع الطفل محمد من خلال تقرير نشرته وكالة الأناضول قبل فترة، وقرروا بعد ذلك تقديم المساعدة له، معربًا عن شكره لجميع المساهمين.

بدوره قال الطفل محمد إنه سعيد جدًا لأنه أصبح قادرًا على استخدام يده اليسرى أيضًا، حيث سيتمكن بعد اليوم من قضاء احتياجاته بنفسه واللعب مع زملائه بسهولة.

من جهتها قالت جدة محمد "حميدة بيكو"، إنها لم تكن تستطيع قضاء احتياجات حفيدها لوحدها، وأنها تشكر جميع الأطراف التي ساعدتهم في تأمين اليد الاصطناعية.