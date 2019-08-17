تركيا تحيي الذكرى الـ 20 لكارثة زلزال مرمرة بمشاركة دولية

أحيت ولاية قوجه إيلي غربي تركيا، الجمعة، الذكرى السنوية الـ 20 لكارثة زلزال مرمرة (17 أغسطس/ آب 1999)، بمشاركة شخصيات رسمية وشعبية.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية التي جرى تنظيمها في قضاء كولجك المطل على بحر مرمرة، قال نائب والي قوجه إيلي، دورسون بالابان، إن الدولة التركية وقفت بكل إمكاناتها إلى جانب المتضررين جراء الكارثة.

وأضاف بالابان أن الشعب التركي أظهر تضامنًا متميزًا مع المتضررين، وأن تلك اللحظات العصيبة كشفت عن تكاتف قل نظيره بين أبناء الشعب التركي.

من جهته، قال النائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إلياس شكر، إنه فقد ابنتيه في تلك الكارثة حين انهار منزل العائلة في الزلزال.

وشدد شكر على ضرورة تنفيذ جميع الدراسات والأعمال الممكنة من أجل الحد من الخسائر في الأرواح التي تقع نتيجة الزلازل.

وأضاف: "فقد نحو 17 ألف شخص أرواحهم في هذه المنطقة خلال كارثة زلزال مرمرة عام 1999. ووفقًا للأبحاث، فإن شخصًا واحدًا فقط فقد حياته بسبب سقوطه في الصدع الناتج عن الزلزال".

وأشار شكر أن بقية الأشخاص فقدوا حياتهم نتيجة انهيار المباني فوق رؤوس ساكنيها خلال الكارثة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير البناء من أجل تقليل الخسائر بالأرواح خلال الزلازل.

فيما قال القنصل العام لليابان في إسطنبول هيساو نيشيماكي، إن بلاده سارعت على الفور لتقديم المساعدة للشعب التركي الصديق خلال الكارثة وأرسلت على الفور فرق بحث وإنقاذ.

ولفت نيشيماكي أن خبراء البنى التحتية الذين وصلوا من اليابان إلى تركيا، أجروا دراسات في تركيا ومنطقة الزلزال، فيما قدمت الحكومة اليابانية لتركيا ألفين و500 منزلًا مسبق الصنع، للمساعدة في إيواء المتضررين.

بدوره، أعرب سفير دولة الكويت لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي، في كلمة له خلال الفعالية، عن عميق تعازيه وتعازي الكويت حكومة وشعبُا لأسر ضحايا الكارثة.

وشدد الزواوي على أن الجمهورية التركية ممثلة بقضاء كولجك تأتي في مقدمة اهتمام دولة الكويت، لأهمية العلاقة الثنائية بين البلدين، وللدور الكبير الذي تقوم به تركيا الصديقة إقليميًا ودوليًا تجاه كل القضايا على الساحة الدولية، وخصوصا مساعيها المشكورة في استضافة اللاجئين من سوريا والعراق.

ولفت إلى أن حكومة بلاده لن تتردد بتقديم الدعم المادي والمعنوي للتصدي لأي كارثة مستقبلة "لا قدر الله"، وأنه يفتخر بمشاركته في هذه الفعالية بين أشقائه الأتراك ممثلا لأمير الكويت، متعهدًا باستمرار دعم بلاده لتركيا.