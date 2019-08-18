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خفر السواحل التركية تضبط 330 مهاجر غير نظامي في "جناق قلعة" التركية

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 18.08.2019 16:10
خفر السواحل التركية تضبط 330 مهاجر غير نظامي في جناق قلعة التركية

ضبطت فرق خفر السواحل التركية 330 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون التوجه إلى اليونان، انطلاقا من ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية، الأحد، أن الفرق ضبطت العدد المذكور من المهاجرين، قبالة سواحل قضاء أيواجيك، في 7 عمليات اعتبارا من ساعات الليل وحتى صباح اليوم.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفغانستان وسوريا وفلسطين، كانوا يسعون للوصول إلى جزيرة ميديللي (لسبوس) اليونانية عبر قوارب مطاطية.

وعقب خضوعهم للفحص الطبي، أحيل المهاجرون إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجيك، لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

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