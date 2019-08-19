الداخلية التركية تكف يد 3 رؤساء بلديات عن العمل بعد الاشتباه بدعمهم للإرهاب

أوقفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، رؤساء بلديات محافظات دياربكر، وماردين (جنوب شرق)، ووان (شرق)، عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى كف يد رؤساء بلدية كل من ديار بكر عدنان سلجوق مزراقلي، وماردين أحمد تورك، ووان بديعة أوزغوكجه، عن العمل، وهم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطية، الموالي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وجرى تعيين محافظ ديار بكر حسن بصري غوزال أوغلو، ومحافظ ماردين مصطفى يامان، ومحافظ وان محمد أمين بيلماز، كرؤساء للبلديات المذكورة بالوكالة.

وأوضح بيان الداخلية التركية أن رؤساء البلدية المعزولين متهمون خصوصاً بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" وبالقيام "بدعاية إرهابية".

ونشرت الوزارة التركية لاحقاً بياناً في ثلاث لغات، قالت فيه إن "وزارتنا علقت عمل رؤساء البلديات، الذين ثبت ارتباطهم وانتماؤهم إلى منظمات إرهابية وتقديم الدعم لها، وذلك طبقاً للمادة 127 من الدستور، والمادة 27 من قانون البلديات".

وأضافت أن "موارد البلديات في العديد من المحافظات والأقضية في المناطق الشرقية والجنوب شرقية سخرت للخدمات المحلية وليس لتمويل المنظمات الإرهابية".

وكان رؤساء البلدية المعزولون قد وجهت إليهم، وخاصة أحمد تورك، اتهامات وحوكموا بجرائم تشكيل والأمر بتشكيل تنظيم إرهابي مسلح، أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، أو ممارسة الدعاية لتنظيم إرهابي، وامتداح جرائم ومرتكبيها، بحسب بيان الداخلية.