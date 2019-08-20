معرض صور في الأمم المتحدة للتعريف بتنوع البحار التركية

تحت اسم "لنكتشف البحار التركية"، افتتح معرض للصور الفوتوغرافية في المقر العام للأمم المتحدة بنيويورك، للتعريف بالبحار التركية والتنوع البيولوجي فيها.

وافتتح المعرض، الذي نظمه وقف أبحاث البحار التركية، الممثل الدائم لأنقرة لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو.

وخلال الافتتاح، قال سينيرلي أوغلو إن البحار التي تحيط بتركيا من ثلاثة جوانب (المتوسط، الأسود، مرمرة)، تلعب دورا هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وضم المعرض 32 صورة ملتقطة من سواحل مختلف المدن التركية.

ومن بين صور المعرض صورة شهيرة لحوت العنبر في شواطئ منتجع فتحية غربي تركيا في 2002 حيث تم إنقاذه.

إلى جانب صور عن الحيوانات البحرية التي تأثرت بالتغيير المناخي، وأسماك القرش المحمية، ومروج البحر، وأسماك الهامور المهددة بالانقراض.