احتضن اتحاد بلديات تركيا اجتماعا للتعريف بحملة "أسبوع التنقل الأوروبي 2019"، برعاية لجنة سياسات الإدارة المحلية في الرئاسة التركية، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا.

شارك في الاجتماع بأنقرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ووزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير كريستيان بيرغر، ورئيس لجنة سياسات الإدارة المحلية في الرئاسة التركية شكري قره تبه، ورئيسة بلدية غازي عنتاب التركية فاطمة شاهين.

وفي كلمة الافتتاح، قال تشاوش أوغلو إن مسؤولية الإدارات المحلية ازدادت مع التطورات التي يشهدها العالم، وإنه يجب تشجيع الخدمات مثل طرق الدراجات الهوائية والمشي إلى جانب تنمية المدن من أجل رفع جودة الحياة.

وأعرب الوزير التركي عن سعادته حيال انضمام تركيا إلى فعاليات "أسبوع التنقل الأوروبي" التي تشارك فيها أكثر من 1000 مدينة من 37 دولة، ويحمل هذا العام شعار "لنسر معا".

وبيّن أن تركيا تقول للاتحاد الأوروبي "لنسر معا، ولنتغلب معا على الصعوبات إن وجدت".

وأوضح تشاوش أوغلو أنه "من الممكن تجاوز العوائق التقنية معًا، لكننا نحتاج أيضا إلى التغلب على العوائق السياسية معا".

ولفت إلى أن "أسبوع التنقل الأوروبي" سيتناول قضايا النقل والبيئة والتغير المناخي وكفاءة الطاقة والتنمية الحضرية، والتي تشكل أهمية لزيادة جودة الحياة وتنمية المدن.

وأشاد الوزير التركي بالتعاون الوثيق القائم بين بلاده والاتحاد الأوروبي في مجال النقل.

و"أسبوع التنقل الأوروبي"، مبادرة أوروبية تقام فعالياتها بين 16 و22 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

والمبادرة تشجع على تطوير ودعم تدابير النقل المستدامة في المدن، واستخدام طرق نقل بديلة عن السيارات.