مراكز "تكنوباركس" في تركيا تعزز نمو الصناعات التكنولوجية والشركات الناشئة

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن مراكز "تكنوباركس" ستلعب دوراً رئيسياً في زيادة نمو قطاع التكنولوجيا في تركيا.

وقال الوزير "مصطفى ورانك" لوكالة أنباء أناضول: "إن زيادة عدد الشركات في تكنوباركس وتعزيز جودتها هما من أهدافنا الإستراتيجية".

وأوضح أن هذه المراكز ستزيد من عدد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا في البلاد. وإن تكنوباركس توفر الاستشارات اللازمة للشركات الناشئة بالإضافة إلى توفير مساحة عمل آمنة.

وأضاف: "إن عدد مراكز التكنوباركس كان اثنين فقط عام 2001، وقد بلغ هذا العام 84 مركزاً موزعاً في 56 مدينة".

كما أشار "ورانك" إلى أن الشركات الناشئة في تكنوباركس، تتلقى دعماً حكومياً على شكل إعفاءات ضريبية وخصومات في بدلات الإيجار. وأن تقنيات المعلومات والإلكترونيات لها حضور بارز في هذه المنشآت.

يذكر أن الشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات تتراوح بين أنظمة الدفاع والتقنيات الآلية وبرامج الملاحة.

وقال الوزير إن أكثر من 55 ألف شخص يعملون في هذه الشركات.

كما أعرب "ورانك" عن أمله في أن تنتج هذه المراكز التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، تقنيات قادرة على تمثيل تركيا في المجال الدولي.