إدارة الكوارث والطوارئ التركية تقدم 810 مليون دولار مساعدات لـ58 دولة

وزعت تركيا خلال السنوات العشر الماضية، مساعدات إنسانية بقيمة 4.5 مليار ليرة (810 مليون دولار)، عبر إدارة الكوارث والطوارئ.

وتم توزيع المساعدات النقدية والعينية في 58 بلدا حول العالم، حيث تركزت عمليات التوزيع على المناطق التي تعاني من الحروب والجفاف والمجاعة والفقر.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة مبادرات التنمية (مركزها بريطانيا)، فإن تركيا احتلت مرتبة متقدمة بين البلدان الأكثر توزيعا للمساعدات الإنسانية خلال عام 2017.

وذكر التقرير أن قيمة المساعدات الإنسانية التي وزعتها تركيا خلال العام المذكور، تجاوزت 8 مليارات دولار.

وتعد إدارة الكوارث والطوارئ، في مقدمة المؤسسات التركية التي توصل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أنحاء العالم.

وجاءت سوريا والصومال وفلسطين وباكستان وبنغلاديش، في مقدمة البلدان الأكثر استفادة من مساعدات إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وبلغت قيمة المساعدات المُرسلة إلى سوريا خلال السنوات العشرة الأخيرة، 2 مليار و750 مليون ليرة تركية (493 مليون دولار)، فيما وصلت إلى الصومال مساعدات بقيمة 499 مليون وألفين و300 ليرة (89 مليون دولار).

ولم تكتف إدارة الكوارث والطوارئ التركية بمساعدة المناطق الفقيرة حول العالم، بل قدّمت مساعداتها في مناطق باليابان وروسيا وأوكرانيا.