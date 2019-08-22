وزير الصحة التركي: نهتم بتسهيل إجراءات التأشيرات الصحية للمرضى الأجانب

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتسهيل إجراءات وتوسيع دائرة التأشيرات الصحية للمرضى الدوليين وأقاربهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قوجه مع نظيره الجيبوتي محمد ورسمه ديريه، بعد اجتماع في العاصمة التركية أنقرة.

ولفت قوجة إلى أن علاقات بلاده في المجال الصحي مع جيبوتي تتواصل في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين عام 2012.

وأوضح أن تركيا تواصل مسيرة الإصلاحات في القطاع الصحي، مؤكدا أن تركيا تواصل تبادل تجربتها في المجال الصحي مع البلدان الصديقة والشقيقة.

وأشار إلى أن تركيا وجيبوتي أسستا مجموعة عمل مشتركة في المجال الصحي، وستعقد هذه المجموعة اجتماعا على أساس الربح المتبادل.

وأضاف أن "تركيا أحرزت تقدما كبيرا في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية، وسيكون من مصلحة البلدين زيادة الأنشطة التجارية، عبر لقاءات شركاتنا الصناعية المحلية في المجال الصحي مع نظرائها في جيبوتي".

وذكر الوزير التركي أن عدد المرضى الأجانب الوافدين للعلاج في تركيا تجاوز النصف مليون العام الماضي.

وتابع: "ومن أجل أن نصل إلى أهدافنا في قطاع السياحة العلاجية، فإننا نولي أهمية لتسهيل إجراءات وتوسيع دائرة التأشيرات الصحية للمرضى الدوليين وأقاربهم".

وأعرب قوجة عن رغبته في تأسيس وحدات الاستقبال والاستشارات الصحية الدولية في تركيا.

وأكد أن تركيا تخطط أيضا لتعيين ملحقات صحية في البلدان المستهدفة في إطار اتفاقيات ثنائية.