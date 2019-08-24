الجيش التركي يطلق "المخلب 3" للقضاء على الإرهابيين شمال العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، إطلاق عملية "المخلب-3" في منطقة "سينات-حفتانين" شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن عملية "المخلب-3"، التي انطلقت الجمعة، تهدف إلى ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحضيناتهم في المنطقة المستهدفة.

ولفتت إلى أن العملية مستمرة بنجاح وفق الخطة الموضوعة، بدعم من المقاتلات والطائرات المسيرة والمدافع.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، انطلقت عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وأطلق الجيش التركي عملية "المخلب - 2"، في 12 يوليو/ تموز الماضي، ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في شمال العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.