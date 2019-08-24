وزارة الدفاع التركية تنشر صورة لأول طلعة جوية مشتركة مع الجانب الأمريكي في إطار اتفاق المنطقة الآمنة

نشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، صورة لأول طلعة جوية مشتركة مع الجانب الأمريكي في إطار المرحلة الأولى من إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأرفقت الوزارة الصورة ببيان جاء فيه "جرى تنفيذ أول طلعة جوية مشتركة بين قادة أتراك وأمريكيين نفذتها مروحية، السبت، في إطار المرحلة الأولى من إقامة المنطقة الآمنة في سوريا".

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الحالي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.