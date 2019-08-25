تحييد 9 من إرهابيي "بي كا كا" في غارات تركية شمال العراق

تمكنت المقاتلات التركية، من تحييد 9 إرهابيين لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، باستهداف مواقعهم في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأحد، أن الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية "المخلب-3" التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة المذكورة الجمعة الماضية.

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة الإرهابية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2.في 13 يوليو/ تموز الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.