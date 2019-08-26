الجندرمة التركية تنظم دورات تأهيلية متخصصة لعناصر أمن من 23 دولة حول العالم

تطبيقاً لاتفاقيات التعاون التي أبرمتها وزارة الداخلية التركية مع نظيراتها في الدول الشقيقة والحليفة، تواصل القيادة العامة لقوات الجندرمة برامجها التأهيلية لعناصر الأمن من هذه الدول، في مراكز تأهيلية وأكاديمية خاصة بالجندرمة وخفر السواحل.

وخلال الـ 35 عاما الأخيرة، نظمت القيادة العامة لقوات الدرك "الجندرمة" دورات تأهيلية في مجالات متعددة، لأكثر من ألف و800 عنصرا أمنيا من 23 دولة متفرقة حول العالم.

ووصل عدد المجالات الأمنية التي نظمت فيها الدرك التركية الدورات 102 مجالا، أبرزها دورات القناصة والقوات الخاصة، والعمليات الأمنية في أحوال الطقس الصعبة كالبرد القارس والثلوج الكثيفة، فضلا عن القيادة التكتيكية للعربات ضمن إطار مكافحة الإرهاب.

ونشرت القيادة العامة للدرك التركية "كتيب تأهيلي دولي، يضم الدورات التي نظمتها للعناصر الأجانب ونبذة عن تاريخ القيادة، إلى جانب التعريف بالأقسام والوحدات التابعة لها.

وحسب الكتاب، يشرف 8 موظفين مختصين في مجال رمي القناصة على تأهيل عناصر الأمن الأجانب، وتتضمن الدورة 100 ساعة تدريبية، يجري فيها تعليم أساسيات القنص والاستخدامات التكتيكية لفرق القنص، ويكتسب فيها المشاركون مهارة الرمي بسلاح القناصة حتى مسافة ألف و200 متر.

وفيما يخص دورة أساسيات قوات المهام الخاصة، تتضمن الدورة ألفا و642 ساعة، وتشمل دروسا نظرية وتطبيقية في عدة محاور مثل عمليات القوات الخاصة، والبقاء على قيد الحياة في المناطق البرية، ومكافحة المواد المتفجرة والألغام اليدوية، والعمليات في المناطق الجبلية والغابات، وعمليات مكافحة الإرهاب، والأمن الداخلي، والتدريب القتالي والبدني الأساسي، وعلم رسم الخرائط.

كما يكتسب الخاضعون لدورة القوات الخاصة التخصصية مهارات تقنية وتكتيكية كبيرة في مجال العمليات الخاصة، تشمل عدة محاور مثل العمليات في البرد القارس والثلج، والعمليات الخاصة على متن الطائرات والقطارات والحافلات، فضلا عن العمليات المائية الخاصة على متن الزوارق والسفن.

كما تنظم القيادة العامة للدرك التركية دورات في مجال التعامل من المواد المتفجرة والألغام اليدوية، حيث يجري فيها تعليم أسس التعامل مع الألغام غير المتفجرة، والتعرف على أنظمة الألغام اليدوية المستخدمة ضد قوات الأمن، وكيفية تحديد مواقع الألغام وإبطال مفعولها في موقع الحدث.



كما يجري في دورة مكافحة الإرهاب بالمناطق السكنية، تعليم عناصر الأمن الأجانب أسس كشف الأساليب التقنية والتكتيكية للإرهابيين، وكيفية التعامل مع الإرهابيين.



ويتم في دورة العمليات في البرد القارس والثلج الكثيف، مشاركة التجارب التي اكتسبتها قوات الدرك التركية من مكافحة الإرهاب في فصل الشتاء، وذلك على مدى 120 ساعة تعليمية.



وكذلك يقوم خبراء الدرك التركية بتأهيل عناصر الأمن الأجانب في دورة النقاط الحساسة وحماية الأشخاص، يجري فيها تعليم أسس حماية الأشخاص، والاستراتيجيات والتقنيات المتبعة في عمليات الاغتيال، فضلا عن أسس القيادة المتقدمة والآمنة والإشهار السريع للأسلحة، والتقنيات المتقدمة لإطلاق النار.



وتأتي دورات الفرار بالسيارات والإنقاذ، والقيادة التكتيكية في عمليات مكافحة الإرهاب، ضمن دورات الدرك التركية، ويكتسب المشاركون فيها مهارات في قيادة العربة من الكرسي المجاور للقيادة، والقيادة في وضعية الأيدي المقيدة.



وتنظم الدرك التركية أيضا دورات لعناصر الأمن الضيوف في مجالات متعددة مثل العمليات الجوية، وأنظمة الجنايات والتخابر.