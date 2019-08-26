تركيا تضبط 1629 مهاجراً غير قانوني خلال 3 أيام

ضبطت قوات الأمن التركية 1629 شخصا، خلال 3 أيام في ولاية أدرنة غربي البلاد، كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية.

وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية للأناضول، الاثنين، فإن قوات الأمن التركية ضبطت 1629 مهاجرا غير نظامي خلال 3 أيام في بلدات وقرى حدودية تابعة لولاية أدرنة مثل إبصالا وكشان ومريج وأوزون كوبري.

ويحمل المهاجرون جنسيات إيران وأفغانستان وباكستان وتركمانستان والصومال وسوريا وبنغلاديش والمغرب وفلسطين.

وأشارت المصادر أن 101 مهاجر، من العدد المذكور، أعادتهم اليونان قسرا إلى تركيا عبر نهر مريج الحدودي، منتهكة اتفاقية جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.