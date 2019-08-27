بوتين يعرض على تركيا المشاركة في إنتاج طائرات سوخوي الروسية

عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشاركة تركيا في تصنيع طائرات سوخوي الروسية.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع أردوغان في موسكو: "يمكننا القيام بعمل مشترك (مع تركيا) حول طائرات سوخوي-35، ويمكننا أيضاً التعاون حول طائرات سو-57".

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده لا تملك الإمكانيات للبيع فقط، بل للإنتاج المشترك أيضاً".

من جهته، عبر أردوغان عن رغبة تركيا في "مواصلة تضامنها مع روسيا في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية"، مقترحاً في هذا الصدد "التعاون بخصوص طائرات ركاب ومقاتلات، والأمر كله يتعلق بروح التضامن".

وأضاف الرئيس التركي: "دونّا ملاحظاتنا بشأن ما يمكننا القيام به في المجالات المختلفة للأنظمة الدفاعية سواء أجهزة التشويش الراداري أو الصواريخ وسنطوّر ذلك بسرعة".