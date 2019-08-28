الأمن التركي يحيد 3 إرهابيين من "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد

حيدت قوات الأمن التركية، 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في عملية أمنية بريف ولاية طونجة إيلي جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، أن قوات الأمن التركية نفذت عملية ضد الإرهابيين في طونجة إيلي بهدف استتباب الأمن.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا".

وأشار البيان إلى أن العملية ما زالت مستمرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.