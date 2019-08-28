تركيا تحتل المرتبة الأولى في عدد عمليات زرع الأعضاء في أوروبا

صرح البروفيسور"ألبير دميرباش"، رئيس قسم زراعة الأعضاء في مستشفى خاص في ولاية أنطاليا الجنوبية، أن تركيا تنفذ أكبر عدد من عمليات زرع الأعضاء في أوروبا. وقال: "أن أكبر عدد من عمليات زرع الأعضاء في أوروبا، تجري في تركيا. فنحن نحتل مركز الصدارة في العالم فيما يتعلق بزراعة الأعضاء".

وقال "دميرباش" إن المستشفى الذي يعمل فيه في أنطاليا وحدها، قد أجرى 500 عملية زراعة كبد، و5028 عملية زراعة كلى، و30 عملية زراعة بنكرياس في السنوات الـ11 الماضية، وأضاف أنه لا يمكن للعديد من الدول الأوروبية إلى الآن، تحقيق هذه الأرقام.

وأشار إلى أنه وفريقه أنقذوا أرواحاً كثيرةً من خلال هذه العمليات الناجحة.

وأضاف "دميرباش" أن تركيا لا تقوم بإجراء عمليات زرع الأعضاء فحسب، بل تنشر مقالات علمية تتعلق بتطور هذا المجال أيضاً.

وقال: "بما أن التبرع بالجثث أمر نادر الحدوث، فإن عمليات الزرع تتم في الغالب من متبرعين أحياء".

وأشار إلى أنه أجرى أكثر من 6000 عملية زرع كلية.

وقال: "يتم زرع الأعضاء بنسبة أعلى في الغرب، في حين أنه أقل في بلاد الشرق"، مضيفا أنه لا يوجد مانحون في اليابان وكوريا.

كذلك أشار "دميرباش" إلى أن إنتاج الأعضاء الاصطناعية وزرعها، ليس مممكناً في المستقبل القريب.