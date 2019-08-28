تركيا تشدد القوانين لحماية أزهار الزنبق البحري المهددة بالانقراض في المناطق الساحلية

شددت ولاية موغلا الواقعة جنوب غرب تركيا، الحظر الصارم على قطف الزنبق البحري، وهو نوع من النباتات التي تنمو في منطقة البحر المتوسط، والمهددة بالانقراض. وبلغت غرامة المخالفين لهذا الحظر مبلغاً خيالياً وصل إلى 10.000 دولار، لمن يقوم بقطف أو إلحاق أي نوع من الأذى بهذه الأزهار الجميلة التي تخضع حالياً لحماية الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة.

وكانت غرامة قطف الزنبق البحري قد ارتفعت مؤخراً من 43.000 ليرة تركية لتصل إلى حوالي 60.000 ليرة تركية.

يذكر أن أزهار الزنبق البحري الفاتنة، تنمو على شاطئ "فنر" في منطقة بودروم الساحلية. وقد وضعت السلطات المحلية سياجاً معدنياً حول المنطقة، بهدف حماية تلك النباتات المهددة بالانقراض.

هذا وتفتح أزهار الزنبق البحري عندما يسود الطقس الدافئ شاطئ فنار "Fener"، وهي تسحر الزوار والسكان المحليين بلون براعمها البيضاء بالإضافة إلى سماتها الحساسة ورائحتها الرائعة.

وقد قامت البلديات المحلية بنشر علامات التحذير على الشاطئ حيث يكثر وجود هذا النوع من النباتات النادرة بغرض حمايتها.