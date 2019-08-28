روسيا تبدي استعدادها لدعم تركيا في إنتاج مقاتلات حربية

قال مسؤول روسي إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لتركيا في إنتاجها مقاتلات "TF-X 5" من الجيل الخامس المحلية.

جاء ذلك على لسان رئيس إدارة التعاون العسكري والفني الروسي، "ديميتري شوغاييف"، في تصريح للصحفيين، الأربعاء، خلال معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس - 2019)، المقام في مطار جوكوفسكي الدولي بموسكو.

وأكد أن روسيا مستعدة لتقديم الدعم لإنتاج تركيا مقاتلاتها الوطنية، موضحاً بالقول "يمكننا أن نورد محركات الطائرات إلى تركيا ومعدات الحرب الإلكترونية".

وتابع "نحن على استعداد لمناقشة هذه المسألة من خلال التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، علاوة على ذلك أعرب قادة بلدينا عن رغبتهم في زيادة التعاون في هذا المجال. نحن أيضاً مستعدون لهذا".

ولفت إلى أن المباحثات بين روسيا وتركيا بدأت حول مقاتلات سو-35 وسو-57.

وأضاف: "أظهرت أنقرة اهتماما كبيرا بهذه الطائرات. ومع ذلك، من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلى اتفاق، إذ لم يتم تقديم أي طلب رسمي من جانب تركيا بهذا الصدد. سنناقش هذه القضايا مع نظيري التركي، رئيس الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير".