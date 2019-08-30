الجمهوية التركية تحتفل بالذكرى الـ97 لعيد النصر

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، صباح الجمعة، الاحتفالات بالذكرى الـ97 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.

وبدأت فعاليات "عيد النصر والقوات المسلحة" بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط أنقرة أجراها وفد رسمي يتقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وضم الوفد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول يشار غولر، ورئيس حزب "الحركة القومية" المعارض دولت باهجه لي، وزعيمة حزب "إيي" المعارض مرال أقشنر، وعدد من المسؤولين وقادة الجيوش.

ووضع أردوغان إكليلا من الزهور على الضريح، وبعد الوقوف دقيقة صمت، عُزف النشيد الوطني.

ودون أردوغان في سجل الزيارات العبارات التالية: "أتاتورك العزيز، نحن فخورون اليوم بالوصول إلى الذكرى الـ 97 للنصر العظيم. نحيي بامتنان ذكراكم أنتم وجميع قادتنا وضباطنا وجنودنا وكل فرد من أمتنا من الذين ساهموا في هذا الانتصار الذي يعتبر إحدى الحلقات الذهبية في تاريخنا".

وأضاف مدونا: "نحن مصممون على حماية الجمهورية التي تنهض على تضحيات شهدائنا، والتي هي أمانتك التي عهدت بها إلينا بأغلى الأثمان وهي أرواحنا، وإن كفاحنا المستمر ضد التهديدات التي تستهدف بقاءنا الوطني في الداخل والخارج دليل على تصميمنا هذا، ولن تتمكن أي قوة من منع تركيا من الوصول إلى أهدافها في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023".

ويعد "عيد النصر والقوات المسلحة"، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.