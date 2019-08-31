القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تجمع حاشد لأهالي عفرين السورية تعبيراً عن شكرهم لتركيا وأردوغان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 31.08.2019 21:48
آخر تحديث في 01.09.2019 02:16
تجمع حاشد لأهالي عفرين السورية تعبيراً عن شكرهم لتركيا وأردوغان

خرج أهالي بلدة شيخ حديد بمنطقة عفرين شمالي سوريا، إعرابا عن شكرهم لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وتجمع العديد من المواطنين، السبت، وسط البلدة في ساعات الظهيرة، حاملين العلم التركي وصور الرئيس أردوغان، فضلا عن علم "الثورة السورية".

وجاب الأهالي بمشاركة من القرى المجاورة، شوارع البلدة، حاملين الأعلام، ومرددين هتافات مؤيدة لتركيا وأردوغان لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق جلبت الاستخبارات التركية مسؤول منظمة "غولن" الإرهابية في ماليزيا "عارف...
مختارات