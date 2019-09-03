إعصار "دوريان" يقتل 5 أشخاص في جزر الباهاما

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرين، جراء إعصار "دوريان" الذي يضرب جزر الباهاما منذ الأحد الماضي.

والثلاثاء، نقلت وكالة أسوشيتيد برس" عن مسؤولين بدولة الباهاما المكونة من مجموعة جزر بالمحيط الأطلسي، قولهم إنّ "خفر السواحل الأمريكي تولى إجلاء 21 من مصابي الإعصار، جوا، إلى العاصمة ناساو، فيما لقى 5 آخرين مصرعهم".

من جانبه، علق هوبرت مينيس، رئيس وزراء الباهاما، على الأوضاع قائلا عبر تويتر: "نحن في خضم كارثة تاريخية، الخراب شامل ولم يسبق له مثيل".

فيما أوضح جيف ماسترز، مدير قسم الأرصاد الجوية في موقع "ذا ويذر أندرجراوند" الأمريكي، بالقول إنّه "من غير المسبوق منذ فترة طويلة أن يضرب إعصار من المستوى 5 المحيط الأطلسي".

وضرب الإعصار "دوريان" جزر الباهاما وهو عند المستوى 5، إلا أن قوته بدأت في التراجع وهو يستعد لمواصلة طريقه إلى الولايات المتحدة.

وذكرت "أسوشيتيد برس" أن حدة الإعصار بلغت عند صباح الثلاثاء، المستوى الثالث، مشيرة أن سرعة الرياح انخفضت قليلا إلى 193 كيلومترا في الساعة، بعد أن تجاوزت سرعتها 300 كيلومترا عند بداية الإعصار.

وبمصرع 5 أشخاص في الباهاما، ترتفع حصيلة ضحايا "دوريان" منذ أن بدأ في التحرك من منطقة الكاريبي، إلى 6 قتلى إجمالا، بعد مصرع مسن (80 عاما) في إقليم بويرتوريكو التابع للولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي.

ويبعد الإعصار حوالي 160 كيلومترا، شرق مدينة "ويست بالم بيتش"، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، إنه من المتوقع أن يتحرك دوريان، مساء الثلاثاء، و"بشكل خطير"، إلى الساحل الشرقي لفلوريدا، على أن يتجه فيما بعد شمالًا إلى المنطقة الساحلية لولاية جورجيا، ثم إلى كارولينا الجنوبية ليل الأربعاء والخميس.

وحسب المركز (مقره ميامي)، فإن الإعصار دوريان عادل بقوته أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935.