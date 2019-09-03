قادة الجيش التركي يفتتحون عام "تدريب الطيران 2019-2020"

شارك قادة الجيش التركي اليوم الثلاثاء في افتتاح "عام تدريب الطيران 2019-2020" في ولاية إزمير غربي البلاد.

وأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار رحلة طيران بنفسه على متن طائرة التدريب T-38، فوق بحر إيجة.

وفي الكلمة التي ألقاها أقار خلال الحفل أكد على أنّ عملية المخلب 1 و2 و3 تجري على قدم وساق في شمال العراق.

وأكد أنّ عمليات المخلب تكللت بتحييد 676 إرهابيا منذ بداية العام.

وحول المنطقة الآمنة شمالي سوريا، أكد أقار أنّ بلاده تتابع بحساسية الإيفاء بالوعود التي قطعت لها على أرض الواقع، قائلاً: "إن المعلومات التي تعطى، لا نقبلها حتى نتأكد من حقيقتها".ir="LTR">

أما عن أعمال التنقيب عن الوقود الأحفوري التي تجريها السفن التركية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، فقال: "قواتنا وعلى رأسها القوتان البحرية والجوية، ستقدم وستواصل تقديم الدعم اللازم".