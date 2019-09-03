"ي ب ك" الإرهابية تبعد معسكرات تدريبها عن المناطق القريبة من حدود تركيا

أكملت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية خلال الأسابيع الماضية تدريب 700 عنصرا جديدا بعد إخضاعهم لدورات عسكرية في مناطق سيطرة المنظمة شرقي سوريا.

يأتي ذلك في ظل تواصل الدعم اللوجستي و التدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ سنوات للمنظمة الإرهابية تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوردت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر محلية، أن "ي ب ك" نقلت معسكرات التدريب التابعة لها من المناطق القريبة من الحدود مع تركيا باتجاه الجنوب تزامناً مع بداية اللقاءات الأمريكية التركية حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن 700 عنصرا تم تدريبهم في معسكرات بمدينة الرقة، ومدينة الطبقة جنوبها، وبلدة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.

وأشارت المصادر أن مدربين أمريكيين قاموا بتدريب العناصر على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، فيما تولى مسؤولون في المنظمة إعطاء دروس توجيه إيديولوجي للمتدربين الذين يشكل العرب غالبيتهم.

ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا لـ"ي ب ك"، بزعم أنها تقاتل "داعش".