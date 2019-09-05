مروحيات تركية وأمريكية تنفذ طلعة جوية مشتركة ثالثة في أجواء سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ مروحيات تركية وأمريكية الطلعة الجوية المشتركة الثالثة، في أجواء شمال سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" الخميس.

وقال البيان إن "مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين نفذت جولة التحليق المروحي المشترك الثالث، في إطار الخطوة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة".

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.