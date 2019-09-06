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تركيا تعلن اختبار صاروخ كروز "SOM- B2" محلي الصنع بنجاح

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.09.2019 10:45
آخر تحديث في 06.09.2019 10:58
تركيا تعلن اختبار صاروخ كروز SOM- B2 محلي الصنع بنجاح

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، نجاح عملية اختبار إطلاق أول صاروخ كروز من طراز "SOM- B2" القادر على اختراق المخابئ الخرسانية.

وقال الوزير، في تصريح له، الخميس، عبر حسابه في موقع تويتر: "تمت عملية اختبار إطلاق أول صاروخ كروز SOM- B2 القادر على اختراق المخابئ الخرسانية بنجاح، والمصنع من قبل معهد تطوير وأبحاث الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية".

كما أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، عن نجاح التجربة الأولى لصاروخ كروز "SOM- B2" .

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: "أصاب صاروخ SOM- B2 الهدف بنجاح في الاختبار، وتمت الاختبارات الأرضية والجوية بنجاح".

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