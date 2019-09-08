أفاد التركية تطلق حملة لدعم طلاب فلسطين تحت عنوان "التعليم أكبر حاجة للشعب بعد رغيف الخبز"

أطلقت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، حملة جمع مساعدات لصالح طلاب فلسطينيين، تحت شعار "التعليم أكبر حاجة للشعب بعد رغيف الخبز".

وبدأت الحملة بالتعاون بين "آفاد"، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبحسب بيان صادر عن "آفاد"، فإن أرقام الأونروا، تشير إلى وجود 525 ألف طالب يواصلون مسيرتهم التعليمية في 700 مدرسة فلسطينية.

وأضاف البيان، أنها تلقت من الأونروا دعوة رسمية لمساعدة الطلاب الفلسطينيين، وتوفير البيئة الملائمة لهم من أجل إكمال مسيرتهم التعليمي.

وأشار إلى أن بإمكان المواطنين التبرع لصالح الحملة عبر زيارة الموقع الالكتروني "www.afad.gov.tr"، أو إرسال رسائل قصيرة عبر الجوال إلى الرقم 1866 وكتابة كلمة "FİLİSTİN" في نص الرسالة.