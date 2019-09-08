الرئيس أردوغان يهنئ المنتخب التركي بفوزه على أندورا

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، لاعبي المنتخب التركي، بفوزه على منافسه أندورا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وعقب المباراة التي أقيمت على ملعب "فودافون بارك" بإسطنبول، توجه أردوغان إلى غرفة استبدال الملابس للمنتخب التركي برفقة وزير الشباب والرياضة، محمد قصاب أوغلو، ورئيس اتحاد كرة القدم التركي نهاد أوزدمير.

وتصافح أردوغان مع طاقم التدريب واللاعبين فردا فردا ثم هنأهم بالفوز متمنيا لهم دوام النجاح.

وفي وقت سابق اليوم، حقق المنتخب التركي فوزا قاتلا على ضيفه أندورا بهدف دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

بهذا الفوز، حلت تركيا بالمرتبة الثانية في المجموعة بعد فرنسا رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط برصيد 12 نقطة، لكن المنتخب الفرنسي يتصدر بفارق الأهداف.