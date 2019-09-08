تسيير أول دورية مشتركة تركية أمريكية في شرق الفرات بسوريا

بدأ الأحد تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة، ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أمريكي.

ومن المقرر أن يتحرك الموكبان العسكريان التركي والأمريكي من الحدود جنوبا في ريف مدينة تل أبيض.

ومن المنتظر أن تستمر أنشطة الدورية حتى ساعة الظهيرة اليوم.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.